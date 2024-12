Meloni punge l'opposizione che usa Musk per criticarla

19 dicembre 2024 a

Dal cappotto di Obama alle basette di Milei, dal superbonus a Elon Musk. E così, tra gli «eeeeh» che arrivano dai banchi della sinistra e gli «ohh ohh» con cui Giorgia Meloni risponde loro facendo il verso, va in scena la seconda tappa delle comunicazioni della presidente del Consiglio al Parlamento in vista del Consiglio europeo.

La premier comincia in sordina, parlando dell’automotive e dell’approccio «troppo ideologico» avuto fin qui dall’Europa in tema di sostenibilità. E il tema dell’ambiente non è l’unico dossier su cui serve in Europa, dice, una inversione di rotta: «Io sono abbastanza ottimista, pronta a fare la mia parte quando fosse necessario anche a dire di no». Ma il clima si scalda quando, appunti sotto mano, risponde a chi le ha mosso delle critiche.

NESSUNA INGERENZA