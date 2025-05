Milan, il prossimo mister: i tre nomi su cui piomba Tare

Gli acquisti nella campagna estiva di mercato potrebbero moltiplicarsi in caso di cessioni illustri: Reijnders su tutti, inseguito dal City. Secondo la Gazzetta, il Milan proverà a blindare sia lui che Pulisic (anche per Capitan America proponendo un contratto fino all’estate del 2030) ma l’eventuale offerta del City per Tijji – se da capogiro - verrà inevitabilmente valutata. Tra i centrali è apprezzato Gila della Lazio, non a caso fu lui a portarlo a Roma nel 2022 dopo essersi formato nella cantera del Real.

Mancano solo le firme, che arriveranno lunedì, ma Igli Tare è oramai a (quasi) tutti gli effetti il nuovo direttore sportivo del Milan. È l’albanese ex dirigente della Lazio l'uomo scelto dalla dirigenza rossonera per la ricostruzione del Milan, reduce da una stagione negativa e desideroso di ripartire. C’è un Sergio Conceiçao da sostituire e i nomi, secondo Tuttosport, sono quelli di Allegri, Italiano o Motta. Il nome dell’attuale allenatore del Bologna è caldeggiato forte anche da La Gazzetta dello Sport, che parla di un tecnico combattuto tra la proposta di rinnovo di un altro anno, a 300.000 euro a stagione, o se scegliere il Milan.

Sulla fascia sinistra l’idea sarebbe quella di fare spazio a un nuovo terzino, con Theo che verrà proposto altrove. Piace Udogie del Tottenham, fresco vincitore di Europa League. In attacco si aspetta l’allenatore: lo sviluppo offensivo cambia a seconda che arrivi Italiano, Allegri o De Zerbi. Lucca per il fisico e Ndoye per la fantasia sono comunque in lista. Un ulteriore sguardo al futuro: annunciati i rinnovi dei giovani Bartesaghi (difensore-terzino) e Torriani (portiere che ha debuttato in Champions col Liverpool): entrambi classe 2005, hanno esteso il loro contratto rossonero fino al 2030.