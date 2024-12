Umbria, l'ultima follia del Pd: un assessore per la pace

20 dicembre 2024 a

Buone notizie per tutto il mondo. Sul pianeta attualmente ci sono 56 conflitti, mai così tanti dai tempi della Seconda Guerra Mondiale, ma possiamo guardare al futuro con ottimismo. Da ieri infatti l’Umbria ha regalato al globo un assessore per la Pace. Si chiama Fabio Barcaioli, è un illustre sconosciuto che in cinquant’anni si è spesso cimentato con la politica ma finora aveva stretto poco, se non la carica di segretario regionale di Alleanza Verdi e Sinistra. Tanto gli è bastato però, secondo il manuale Cencelli umbro, per ottenere il posto in giunta, dove si occuperà pure di Welfare, Istruzione e Lavoro. Riportare la pace sulla Terra è forse stata ritenuta missione troppo semplice per un talento così ben nascosto. E infatti le prime parole di Barcaioli sono destinate a passare alla storia: «Purtroppo c’è questa delega perché sul mondo incombe la guerra, dall’Ucraina alla Palestina. C’è una finanziaria di guerra, con un aumento dei costi per le spese militari a discapito delle politiche sociali». Analisi degna di Gandhi e Nelson Mandela. (...)