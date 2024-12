Superbonus, FdI smaschera i 5S: "Cosa si poteva fare con 38 miliardi"

21 dicembre 2024 a

"Si fa presto a dire 38 miliardi, cioè il costo del Superbonus per il 2025. Ma cosa si potrebbe fare con quella cifra?”: il capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, Lucio Malan, lo ha scritto in un post su X, mettendo nel mirino la misura voluta dal Movimento 5 Stelle e spiegando cosa si sarebbe potuto fare con le risorse investite per quel provvedimento. "Ecco una ipotesi - ha scritto - 100 euro al mese in più a famiglia per tutti i figli sotto i 18 anni, 100 euro al mese per tutti i pensionati oggi sotto i mille euro mensili, 100 euro al mese in più per tutti i dipendenti pubblici e per la metà meno pagata dei dipendenti privati e infine altri 8 miliardi in più per la Sanità (oltre agli 8 miliardi di in più rispetto al passato effettivamente stanziati)".

Infine, il senatore ha chiosato: "Normale che a sinistra si infastidiscano se spieghi queste cose”. In allegato un grafico che mostra come si sarebbe potuto distribuire in modo più equilibrato la cifra risucchiata dal superbonus: 10 miliardi e 800 milioni per il sostegno alle famiglie con figli minori; 5 miliardi e 760 milioni ai pensionati sotto i mille euro; 4 miliardi e 320 milioni ai dipendenti pubblici; 9 miliardi e 120 milioni ai dipendenti privati con stipendi più bassi; 8 miliardi alla sanità. In questo modo, tra l'altro, Malan ha risposto anche alla messinscena del pentastellato Leonardo Donno durante la discussione sulla finanziaria alla Camera.

Il grillino, infatti, ha lanciato alcune banconote per aria e rivolgendosi al governo ha detto: “Prendetevi anche questi e compratevi delle belle maschere per nascondervi dalla vergogna”. Un gesto che ha avuto un effetto boomerang, come spiegato dalla senatrice di FdI, Ester Mieli: “Donno, lanciando banconote verso i banchi della maggioranza ha dato una rappresentazione plastica di cosa ha significato il governo del suo partito per la Nazione: soldi buttati in banchi a rotelle, monopattini, reddito di cittadinanza e superbonus, con danni alle casse dello Stato che il governo di centrodestra guidato da Giorgia Meloni sta lavorando per sanare”.