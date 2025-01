Giorgia Meloni, la rivelazione di Rotondi: "Cosa mi scrivono i miei amici di sinistra"

03 gennaio 2025 a

a

a

Il 2024 è stato l'anno della consacrazione per Giorgia Meloni. Il presidente del Consiglio vola nei sondaggi nazionali. Ed è l'unico leader europeo saldamente al comando di un esecutivo. Basti pensare ai suoi omologhi in Ue. Emmanuel Macron sta vivendo uno dei suoi peggiori periodi da quando si è insediato all'Eliseo. Non va meglio per Olaf Scholz in Germania. Il premier è stata fondamentale per la nomina in Europa di Raffaele Fitto. E ha ricevuto attestati di stima prestigiosi da autorevoli quotidiani internazionali, come l'Economist e il Telegraph.

Eppure, in Patria la sinistra continua con i soliti giochini. Dai leader politici - vedi Elly Schlein e Giuseppe Conte - ai media progressisti, per poi passare a capi sindacali fino agli intellettuali impegnati, è partita dal suo insediamento a Palazzo Chigi una crociata per spodestare la leader di Fratelli d'Italia. Ma la realtà è ben diversa da quella che appare. Molti simpatizzanti di sinistra stimano Meloni e il suo operato.

"Giorgia Meloni ha perso la spinta": Schlein subito sbugiardata, ecco il sondaggio da "panico"

Gianfranco Rotondi, leader della nuova Democrazia cristiana, ha svelato ai suoi followers su X cosa gli scrivono i suoi amici di sinistra: "Dalla quantità di messaggi che ricevo da amici di sinistra entusiasti della Meloni, traggo una impressione che non so tradurre in politica: Giorgia deve fare la prossima campagna elettorale su di sé, a prescindere dai partiti, compreso il mio e il suo".