"Contenuti impropri": scoppia il caso a luci rosse nel Pd, imbarazzo a Pistoia

Il 2025 per il Pd di Pistoia è cominciato davvero col botto. Il profilo social di uno dei circoli della città toscana è stato invaso da "contenuti impropri a sfondo sessuale". Come riporta ilSecolo d'Italia infatti sui social si è abbattuta una vera e propria valanga di commenti e di segnalazioni.

Al punto che i dem locali sono dovuti intervenire per fornire spiegazioni dettagliate su quanto successo e porre rimedio a una situazione fuori controllo: "In molti ci state segnalando che la Pagina Facebook di uno dei nostri Circoli sta pubblicando contenuti impropri. Purtroppo – si legge sul profilo Facebook del Pd di Pistoia – si tratta di una Pagina che era già stata hackerata da tempo e a cui i referenti del Circolo Pd non hanno più accesso. Abbiamo già segnalato a Meta-Facebook tale pagina, e stiamo continuando a farlo, affinché possa essere cancellata".

E ancora: "Grazie a tutti e tutte per le segnalazioni… in effetti, per iniziare bene l’anno, un po’ di prese in giro ci mancavano!". Insomma un disguido che però ha agitato e non poco l'inizio dell'anno del Pd che deve fare i conti con gli hacker.