Daniele Capezzone: "Ecco chi è il più freddo sulle parole di Meloni": il gioco sporco della sinistra

10 gennaio 2025 a

a

a

Daniele Capezzone nel suo Occhio al caffè presenta i principali temi che trovano spazio sui quotidiani nazionali. Ovviamente questa mattina diversi giornali, incluso Libero, aprono con la conferenza annuale di Giorgia Meloni con la stampa. Il premier ha parlato del lavoro fin qui svolto dal governo, ma anche dei prossimi obiettivi. Una conferenza, quella di Meloni, che ha di fatto messo al muro la sinistra che sbraita su Musk e che si lecca ancora le ferite dopo il successo diplomatico dell'Italia e dell'esecutivo per la liberazione della reporter Cecilia Sala. Ma, come sottolinea Capezzone, non tutti i quotidiani danno ampio spazio a questa conferenza del premier: Avvenire è il più freddo, il Fatto dà una notizia "piccina", come afferma il direttore editoriale di Libero. Qui di seguito la rassegna politicamente scorrettissima di Daniele Capezzone