FI, morto un giovane militante di 25 anni: sospesa la kermesse di Latina

È morto il 25enne che era stato ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale dell'Aquila, dopo essere stato trovato ferito in terra nei pressi di un hotel a Roccaraso. La vittima è un giovane militante di Forza Italia di Latina, Luca Palmegiani, che era stato anche coordinatore dei giovani del partito nel capoluogo pontino. Il fatto è avvenuto in concomitanza con l'inizio della due giorni organizzata da Forza Italia "Azzurri in vetta", in corso oggi a Rivisondoli e in programma domani a Roccaraso. Poco prima di essere trovato in terra ferito Palmegiani aveva affidato a Instagram alcuni messaggi di addio.

"La notizia dell'improvvisa scomparsa di Luca Palmegiani è sconvolgente. Luca era un ragazzo educato, sempre presente, sempre disponibile. Un innamorato della politica, di Forza Italia e di Silvio Berlusconi. Era un'attivista appassionato del movimento giovanile a Milano. Un ragazzo straordinario che ci mancherà moltissimo. Desidero esprimere il mio più profondo e affettuoso cordoglio ai suoi famigliari". Così la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli, dopo l'annuncio della morte del delegato lombardo che ha spinto Tajani a sospendere la kermesse 'Azzurri in vetta'.

"Ho appreso con profondo dolore e grande scoramento della tragica scomparsa di Luca Palmegiani, un giovane militante di Forza Italia, un ragazzo brillante e animato da una passione autentica per la politica. La sua perdita, così improvvisa e drammatica, mi lascia atterrita e senza parole. Il mio pensiero, la mia vicinanza e un affettuoso abbraccio va alla sua famiglia e a chi gli ha voluto bene". Lo dichiara in una nota il ministro per le Riforme Istituzionali, Elisabetta Casellati.

"Sono profondamente scioccato e addolorato dalla tragica scomparsa di Luca Palmegiani, militante di Forza Italia, avvenuta a Roccaraso dove si trovava per partecipare alla convention di Forza Italia. In questo momento di grande dolore, rivolgo le mie sentite condoglianze alla famiglia e la mia vicinanza ad Antonio Tajani e a tutta la comunità di Forza Italia". Lo scrive su Facebook il presidente del Senato, Ignazio La Russa.