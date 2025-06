Sondaggio. FdI sfonda il muro del 30%: distacco siderale dal Pd

Per quanto riguarda il centrosinistra, troviamo invece il Partito democratico in lieve crescita. Il Nazareno conquista infatti lo 0,1%, attestandosi così al 20,7%. Stesso discorso per il Movimento Cinque Stelle , che si piazza all'11,8%. Alleanza Verdi e Sinistra , invece, calal dello 0,1% e si attesta così al 5,6%.

Fratelli d'Italia continua a volare, il Pd è in lieve crescita. Ma tra i due ballano quasi 10 punti percentuali. Questo è quanto rilevato dal sondaggio condotto da Roberto Baldassarri, direttore dell'Istituto demoscopico Lab 21 per Affaritaliani. Il partito guidato dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni resta stabile al 30,1%. Restando dalle parti del centrodestra, troviamo Forza Italia stabile all'8,5% . La Lega, invece, registra un lieve calo - dello 0,1% -, piazzandosi così all'8,6%.

Non finiscono qui le buone notizie per il governo Meloni. Il consegno per il governo è solido e impermeabile agli attacchi delle opposizioni. Circa sei italiani su dieci sono soddisfatti dell’operato della premier Giorgia Meloni, in particolare per la gestione della politica estera (61%) e interna (59%). I ministri più apprezzati sono Marina Calderone (Lavoro) con il 52,6%, Matteo Salvini (Trasporti e Infrastrutture) con il 52,2% e Adolfo Urso (Imprese e Made in Italy) con il 51,7. Nella top di gradimento anche i ministri Tajani, Pichetto Fratin e Giorgetti, seguiti da Bernini, Abodi, Piantedosi, Schillaci, Nordio e Crosetto.