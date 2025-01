Alessandra Todde, indiscrezioni: il 3 febbraio la data da cerchiare in rosso

20 gennaio 2025 a

Alessandra Todde pronta a riferire in Consiglio regionale. La data da cerchiare in rosso potrebbe essere quella del 3 febbraio, quando la presidente della Regione Sardegna potrebbe riferire in aula sul caso della sua decadenza. Lo stesso giorno della Statuaria. A darne notizia è Piero Comandini, presidente del Consiglio regionale isolano, nella conferenza stampa di inizio anno per illustrare i numeri dell'attività consiliare nei primi nove mesi di legislatura. "Potremmo fare la Statuaria lunedì 3 febbraio, anziché sabato uno - fa sapere Comandini- ma in ogni caso ho convocato per il 28 gennaio la conferenza dei capigruppo, dove organizzeremo i lavori dell'aula. In quella sede si farà il punto anche sulle comunicazioni della presidente, che, ricordo, non si è mai sottratta al confronto con l'assemblea". In ogni caso, sottolinea Comandini, "anche per rispetto di una vicenda delicata, le comunicazioni in aula avverranno successivamente al deposito del ricorso della presidente presso il giudice ordinario di Cagliari".

All'esponente del Movimento 5 Stelle, da neanche un anno alla guida della Sardegna, vengono contestati la mancata nomina del mandatario, la mancata apertura di un conto corrente dedicato e la mancata rendicontazione. Il tutto durante la campagna elettorale. Eppure, prosegue Comandini, "sono convinto che la presidente saprà dimostrare la propria estraneità ai fatti, la propria correttezza nella rendicontazione elettorale".

Il presidente del Consiglio regionale ha comunque voluto evidenziare di non avere la percezione che la legislatura sia minacciata. "Le prerogative della presidente, a seguito di un accertamento fatto da una commissione regionale di garanzia elettorale, verranno difese all'interno delle istituzioni preposte del Tribunale. Sino a quel momento, quei fatti non devono assolutamente impedire a questo Consiglio regionale di andare avanti nel proprio lavoro".