Sondaggio Mentana, Meloni da Trump e FdI vola: la sinistra prova a recuperare ma non ce la fa, ecco le cifre

20 gennaio 2025 a

a

a

Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni si conferma primo partito nel sondaggio Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana. In particolare, come illustrato dal direttore del telegiornale nell'edizione delle 20 di lunedì 20 gennaio, il partito della premier, nonostante un calo dello 0,3% rispetto alla settimana scorsa, guida comunque la classifica col 29,5% dei consensi. Nelle ultime ore, la premier è stata al centro del dibattito pubblico non solo in Italia ma anche all'estero in quanto unico leader europeo invitato alla cerimonia di insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca. Un riconoscimento, questo, che potrebbe avere delle ripercussioni positive sui consensi nei suoi confronti.

Leggero aumento per il Partito democratico di Elly Schlein, che sale dello 0,2 e si porta al 22,4%. Stabile, invece, il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte all'11,6. In crescita ci sono sia Forza Italia di Antonio Tajani che la Lega di Matteo Salvini. Gli azzurri acquistano uno 0,1% rispetto a sette giorni fa e salgono al 9,2; mentre il Carroccio guadagna un +0,2 e si porta così all'8,5%. Per quanto riguarda i partiti minori, Alleanza Verdi e Sinistra cala dello 0,2 e scendo al 6,4% dei consensi rispetto a una settimana fa. A seguire ecco Azione di Carlo Calenda al 3,4 (+0,1); Italia Viva di Matteo Renzi fermo al 2,7; +Europa al 2,2 (+0,2); Noi Moderati all'1,1 (+0,1). Nessun cambiamento invece per la fetta di elettori che non si esprime, pari al 33%.