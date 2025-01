Sergio Mattarella, "l'anno è cominciato bene": i complimenti ai tennisti e la frase su Sinner

29 gennaio 2025 a

"L'anno è cominciato bene con la vittoria di Sinner e la finale di doppio di Vavassori e Bonelli" agli Australian open. "È stato un anno di grandi successi, una stagione straordinaria per l'Italia": il presidente della Repubblica Sergio Mattarella lo ha detto durante l'incontro al Quirinale con le Nazionali italiane di Tennis femminile e maschile vincitrici rispettivamente della Bille Jean King Cup e della Coppa Davis. Assente, come già annunciato nei giorni scorsi, il tennista numero uno al mondo, Jannik Sinner.

A prendere la parola anche il presidente della Federazione Binaghi, che riferendosi a Jannik ha detto: "Sono molto dispiaciuto che Sinner non ci sia, ricordiamoci tutti quello che ci ha fatto vedere sul campo". E ancora: "Nessuno sgarbo, ci mancherebbe, abbiamo un presidente di tale livello che ha capito benissimo quali sono i problemi di Sinner". Infine, la precisazione: "Abbiamo scelto questa data proprio perché pensavamo fosse l'unica finestra possibile, ciò nonostante il festeggiato numero 1 non è potuto venire. E' chiaro che sono estremamente dispiaciuto ma non dimentichiamo quanto visto in tv una decina di giorni fa, la situazione psicofisica del ragazzo richiede estrema attenzione, la sua salute è prioritaria. Pur capendo questo il dispiacere è enorme".

A ringraziare Sinner pure il presidente del Coni, Malagò, che allo stesso modo ha fatto riferimento alla salute del campione e quindi al motivo della sua assenza alla cerimonia al Colle: "Ricordiamoci che a questi livelli lo stress psicofisico è altissimo". "Quest'anno la Davis è felicemente accompagnata dalla coppa femminile, un successo straordinario - ha aggiunto Mattarella nel suo discorso -. Ho seguito entrambi gli eventi in modo attento e costante, complimenti davvero. Sono due successi straordinari, ma non unici: le Olimpiadi sono state un momento eccezionale con l'oro di Sara Errani e Jasmine Paolini nel doppio e il bronzo di Lorenzo Musetti nel singolo. E questo nuovo anno è iniziato bene con la vittoria di Sinner all'Australian Open, la seconda consecutiva. Complimenti".