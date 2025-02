Elly Schlein, la sparata: "Governo frustrato, ecco dove cerca i suoi nemici"

01 febbraio 2025 a

La segretaria del Pd Elly Schlein ha attaccato il governo in occasione dell'appuntamento con l'iniziativa "Viaggio nel terzo Settore" a Monterotondo, in provincia di Roma. Tanti i temi toccati dalla dem: dal caso Almasri, ai migranti in Albania, per poi passare alle alleanze fino al futuro del suo partito. "Il modello Albania della destra è un fallimento totale - ha detto la leader del nazareno -. Per fortuna quelle persone stanno tornando e i giudici non hanno fatto altro che applicare una sentenza della Corte di giustizia europea. I nostri deputati e senatori sono in Albania e hanno detto una cosa che voglio riportarvi: 'Qui stanno i torturati di Almasri mentre lui è stato riportato a casa con un volo di Stato con tutti gli onori'. Questa è la sintesi di quello che stanno facendo".

Ma non finisce qui. "Ogni giorno cercano un nemico su cui scaricare la loro frustrazione - ha proseguito Schlein -, i magistrati, che fanno semplicemente il loro lavoro, magari facendo una comunicazione prescritta dalla legge; gli attivisti del clima; i migranti; la comunità Lgbtq; e ancora i sindacati, il diritto di sciopero; c'è l'Europa e ci sono naturalmente anche le opposizioni. Abbiamo assistito anche alla colpevolizzazione della povertà, perché per la destra di questo Paese la povertà è una colpa individuale"

Sul nodo alleanze, la Schlein mantiene sempre la stessa linea. Il pensiero della dem è nebuloso, quasi criptico. "Voi siete un arcipelago di persone e di energie che rappresenta la parte migliore del Paese - ha concluso la dem -. Grazie per il dialogo perché sono le alleanze più importanti costruite non nei palazzi ma nella società a partire dalle pratiche quotidiane. Chi ogni giorno si spende per la propria comunità deve sapere di poter contare su questo partito che si rimette in discussione e deve trovare in noi un partito accogliente, aperto, pronto a un confronto aperto che diventi luogo di decisioni. Ci mettiamo a disposizione".