Alessandra Todde, il siluro di FdI: "Il problema non è solo la bolletta da 153 euro"

Altissima tensione in Sardgena. "La presidente Todde dice che il problema è una bolletta di 153 euro? Magari fosse solo quello". Fausto Piga, vicecapogruppo FdI del Consiglio regionale sardo, commenta le versione di Alessandra Todde sul nodo-decadenza. "Da un punto di vista umano sono vicino alla Todde, non è un bel momento, non sta attraversando un bel periodo e non lo auguro a nessuno - dichiara Fausto Piga, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Regionale - tuttavia è difficile essere comprensibili sul piano politico, perché bastava davvero poco per evitare questo pasticcio, era più facile fare le cose fatte bene che creare questo caos".

L’esponente di Fratelli d’Italia entra nel merito della questione. "Capisco la strategia comunicativa di minimizzare la figuraccia, ma i punti contestati dall’ordinanza-ingiunzione del collegio elettorale della Corte d’Appello di Cagliari sono ben altri. Saranno sufficienti per la sua decadenza? - si chiede - Saranno i giudici a decidere, io rimango garantista anche con la Todde, non solo quando conviene come fanno i cinque stelle e la sinistra, ma sul piano politico sono errori di sciatteria ingiustificabili e minimizzare li rende ancora più gravi".

Per Fausto Piga questi problemi stanno bloccando la legislatura. "Siamo in ritardo su tutti i temi, in particolare bilancio, sanità, trasporti e agricoltura - conclude -.Nessun vecchio problema è stato risolto, i problemi ereditati stanno tutti peggiorando e ai vecchi problemi se ne stanno aggiungendo dei nuovi".