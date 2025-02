Supermedia, FdI sfiora il 30%: la sinistra non riesce a sfondare, tutti i numeri

06 febbraio 2025 a

a

a

Il caso del generale libico Almasri, con tutte le sue conseguenze, sembra non aver intaccato minimamente i consensi degli elettori per il governo e per Fratelli d'Italia in particolare. Il partito della premier Giorgia Meloni, infatti, non solo si conferma primo ma resta anche stabilmente vicino al 30%. A seguire c'è sempre il Pd di Elly Schlein, questa volta poco sopra il 23%, e al terzo posto ecco il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte all’11,5%. Questo il quadro che emerge dall'ultima Supermedia di Agi/YouTrend. La media ponderata dei sondaggi nazionali, in ogni caso, registra gli stessi valori visti a inizio anno, con scostamenti molto contenuti.

Analizzando il medio periodo, le tendenze che salterebbero all'occhio sono due: nell'ultimo mese, in particolare, sia Forza Italia sia Azione hanno leggermente perso consenso, al ritmo di un decimale a settimana. Per il partito di Carlo Calenda, inoltre, questo significa aver raggiunto la parità con Italia Viva di Matteo Renzi. Adesso, infatti, sono entrambi al 2,6%. Analizzando i dati partito per partito, dunque, FdI è al 29,5% dopo aver perso lo 0,1 rispetto a due settimane fa; i dem sono al 23,3 dopo aver guadagnato invece lo 0,1; i pentastellati conquistano uno 0,2 e si portano all'11,5.

"Scandalo, pronti ad agire ad ogni livello": Parenzo mostra il sondaggio, Conte sbrocca e minaccia Meloni

A seguire ecco Forza Italia al 9,2 (-0,2); la Lega all'8,6 (+0,1); Verdi/Sinistra stabile al 6,1; Azione al 2,6 (-0,2) proprio come Italia Viva (+0,2); +Europa fermo all'1,9; e Noi Moderati all' 1,1 (-0,1). Per quanto riguarda le coalizioni, invece, la Supermedia dice che il centrodestra è al 48,4 (-0,3), mentre il centrosinistra, ancora lontano, è al 31,2 (-0,1).