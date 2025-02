Salvini, la lezione di stile sulle chat di Fratelli d'Italia

08 febbraio 2025 a

Una lezione di stile. E, nello stesso tempo, una lezione politica. Non è possibile definire altrimenti le dichiarazioni con cui Matteo Salvini ha messo la parola fine all’ultimo, sgangherato, tentativo di mettere in difficoltà la maggioranza di governo mettendo uno contro l’altro gli alleati.