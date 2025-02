Sanremo 2025, Capezzone: "Sapete cosa dicevano questa estate di Conti e Amadeus?": la Caporetto dei rosiconi

13 febbraio 2025 a

Daniele Capezzone nel suo Occhio al caffè affronta i principali temi che troviamo sui quotidiani nazionali in edicola. Innanzitutto ampio spazio a Sanremo 2025: "Sapete cosa dicevano i rosiconi la scorsa estate quando è stato annunciato Conti al posto di Amadeus?", inutile ricordarlo. I numeri deludono chi tifava contro il Festival per rivalersi sulla Meloni Il successo della prima serata ha già fatto dimenticare l’ex conduttore: la Rai esulta per i ricavi record e pensa già al 2026. Ma non finisce qui. Spazio anche alla polemica tra Vaticano e Stati Uniti: la Santa Sede ha distorto il significato della parola inglese “deportation”, cioè “espulsione”, presentandola come “deportazione” per attaccare Donald. Questo e molto altro nella consueta rassegna stampa che trovate qui di seguito