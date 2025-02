Bolzano, il 15enne terrorista e satanista arrestato? Per l'Anpi è colpa del governo

13 febbraio 2025 a

a

a

Un caso emblematico, una vicenda che spiega in modo fotografico i problemi di messa a fuoco della sinistra. Si parla dell'arresto avvenuto ieri, martedì 12 febbraio, in Alto Adige: in manette un 15enne satanista, terrorista, neonazista. Un ragazzino pieno zeppo di problemi, di Bolzano, che annunciava attacchi terroristici, mai compiuti.

Il giovane apparteneva al gruppo "764", suprematista e neonazista, il numero è quello del codice postale parziale della cittadina natale del fondatore texano, così come spiega il Corriere della Sera. Il 15enne era in contatto col gruppo Usa ormai da circa un anno. Per dimostrare la sua fedeltà si era filmato mentre scriveva sui muri della città i simboli della setta. E ancora, avrebbe dovuto uccidere un clochard, il tutto nella cosiddetta "settimana del terrore" che era stata pianificata dal gruppo di balordi.

Queste le premesse. Bene, che c'entra la sinistra? C'entra perché l'Anpi dell'Alto Adige interviene sulla vicenda. E lo fa in modo scomposto, delirante. "L’arresto di un giovane quindicenne appartenente alla galassia della destra eversiva neonazista, per una serie di gravi reati connessi, tra l’altro, con terrorismo e progettazione di omicidi “esemplari”, è un fatto grave che, come ha ricordato il Questore di Bolzano, non va sottovalutato e che rappresenta solo una piccola parte di un grande iceberg", spiegano i partigiani in una nota.

E ancora: "Ciò che è accaduto ricorda, in parte, sinistramente, sia per i suoi inquietanti obiettivi, sia per le inquietanti modalità, l’azione del serial killer neonazisti che insanguinarono sotto la sigla “Ludwig”, il nord Italia negli anni ’70 e ’80 del secolo scorso. La differenza importante è che le reti nazionali e internazionali che reclutano i giovanissimi possono usufruire di mezzi rilevanti e i loro obiettivi sono finalizzati esplicitamente ad alimentare odio, paura e tensioni sociali per condizionare la società in direzione di obiettivi dichiaratamente xenofobi e razzisti".

Secondo i partigiani "le risposte delle istituzioni, della politica, della stessa società civile sono troppo deboli, troppa l’indifferenza e la subalternità, mentre crescono in tutto il mondo forze politiche e, addirittura, governi che, pur condannando formalmente la violenza, attuano politiche concrete oggettivamente conniventi con l’estrema destra. ‘Re Migrazione’, deportazione, sostituzione etnica, riscrittura ideologica e uso politico della storia, razzismo, xenofobia, odio e discriminazioni di genere, criminalizzazione della solidarietà, sono gli slogan di un’offensiva ideologica generalizzata che mira a mettere in discussione i capisaldi dello Stato di Diritto e della stessa convivenza civile. Il richiamo ai doveri che la Costituzione impone alle istituzioni, alla politica, alle cittadine e ai cittadini, non può rimanere confinato nelle pur necessarie cerimonie ufficiali, ma deve diventare un impegno quotidiano...", concludono dall'Anpi. Nel mirino, ovviamente, anche il governo Meloni. Già, arrestano un 15enne satanista e con stranissime idee in testa e... la colpa è della destra. Surreale.