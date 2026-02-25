Referendum giustizia, sinistra alla frutta: la moglie di Fantozzi in campo per il "No"

C'è anche la moglie di Fantozzi tra i sostenitori del "no" al referendum sulla giustizia. Tutto vero. Il nome di Milena Vukotic, appare tra i firmatari dell'appello promosso dall'Anpi. "Vogliamo salvaguardare i nostri diritti, la divisione dei poteri, la Costituzione repubblicana. Per questo voteremo No". È quanto si legge. E ancora: "Vogliono cambiare la Costituzione per dare più potere al governo - viene sottolineato - Noi pensiamo invece che occorra riformare la giustizia per far rispettare la Costituzione e fornire a tutti i cittadini, soprattutto ai più deboli, la garanzia di una uguaglianza reale - e non solo formale - di fronte alla legge".

Tra i firmatari anche Maurizio de Giovanni, Sonia Bergamasco, Elio Germano, Vukotic, appunto, Paolo Fresu, Ottavia Piccolo, Mauro Biani, Pif, Daniele Silvestri, Massimo Dapporto, Tomaso Montanari, Gad Lerner, Marco Revelli, Edoardo Purgatori, Tullio Solenghi. "L'Anpi ha promosso questo appello assieme a tante personalità del mondo della cultura e dello spettacolo, un mondo portatore di creatività e di innovazione, un mondo che crea comunità e innerva e rafforza la società civile - spiega Gianfranco Pagliarulo, Presidente nazionale Anpi -. Queste personalità, che ringrazio di cuore, si schierano oggi con determinazione a difesa della Costituzione nata dalla Resistenza, della divisione dei poteri, in ultima analisi della libertà e dei diritti dei cittadini".