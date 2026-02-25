Libero logo
Rogoredo
Sanremo2026
Referendum Giustizia
Hub Energia

Referendum giustizia, sinistra alla frutta: la moglie di Fantozzi in campo per il "No"

mercoledì 25 febbraio 2026
Referendum giustizia, sinistra alla frutta: la moglie di Fantozzi in campo per il "No"

2' di lettura

C'è anche la moglie di Fantozzi tra i sostenitori del "no" al referendum sulla giustizia. Tutto vero. Il nome di Milena Vukotic, appare tra i firmatari dell'appello promosso dall'Anpi. "Vogliamo salvaguardare i nostri diritti, la divisione dei poteri, la Costituzione repubblicana. Per questo voteremo No". È quanto si legge. E ancora: "Vogliono cambiare la Costituzione per dare più potere al governo - viene sottolineato - Noi pensiamo invece che occorra riformare la giustizia per far rispettare la Costituzione e fornire a tutti i cittadini, soprattutto ai più deboli, la garanzia di una uguaglianza reale - e non solo formale - di fronte alla legge".

Tra i firmatari anche Maurizio de Giovanni, Sonia Bergamasco, Elio Germano, Vukotic, appunto, Paolo Fresu, Ottavia Piccolo, Mauro Biani, Pif, Daniele Silvestri, Massimo Dapporto, Tomaso Montanari, Gad Lerner, Marco Revelli, Edoardo Purgatori, Tullio Solenghi. "L'Anpi ha promosso questo appello assieme a tante personalità del mondo della cultura e dello spettacolo, un mondo portatore di creatività e di innovazione, un mondo che crea comunità e innerva e rafforza la società civile - spiega Gianfranco Pagliarulo, Presidente nazionale Anpi -. Queste personalità, che ringrazio di cuore, si schierano oggi con determinazione a difesa della Costituzione nata dalla Resistenza, della divisione dei poteri, in ultima analisi della libertà e dei diritti dei cittadini".

Referendum, toghe rosse ko: 50 magistrati in campo per il Sì

Il referendum sulla giustizia spacca la magistratura. I vertici dell’Anm, l’associazione nazionale che raggr...

Vukotic è nota per l'interpretazione di Pina nella saga di Fantozzi. Oggi 90enne, l'attrice subentrò a Liù Bosisio che decise di abbandonare il ruolo per dedicarsi al teatro e ad altri progetti, rendendo necessario il cambio. 

Referendum, cattolici per il Sì, contro i giudici "woke"

Nel dibattito sul referendum del 22 e 23 marzo gran parte della Conferenza episcopale spinge per il No. Non c’&egr...
tag
referendum giustizia
riforma della giustizia
milena vukotic
anpi

Un silenzio tutto da leggere Referendum giustizia, indiscrezioni su Beppe Grillo: il pranzo che fa tremare Giuseppe Conte

La mobilitazione Referendum, cattolici per il Sì, contro i giudici "woke"

Schierarsi Referendum, toghe rosse ko: 50 magistrati in campo per il Sì

ti potrebbero interessare

Referendum giustizia, indiscrezioni su Beppe Grillo: il pranzo che fa tremare Giuseppe Conte

Referendum giustizia, indiscrezioni su Beppe Grillo: il pranzo che fa tremare Giuseppe Conte

Referendum, cattolici per il Sì, contro i giudici "woke"

Referendum, cattolici per il Sì, contro i giudici "woke"

Fausto Carioti
Referendum, toghe rosse ko: 50 magistrati in campo per il Sì

Referendum, toghe rosse ko: 50 magistrati in campo per il Sì

Pietro Senaldi
Giustizia, la separazione delle carriere è in linea con la Costituzione

Giustizia, la separazione delle carriere è in linea con la Costituzione

Bruno Ferraro