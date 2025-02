Giorgia Meloni, la riforma della giustizia? Elon Musk fa impazzire la sinistra: "Bravo!"

17 febbraio 2025 a

Commentandolo con un "Bravo", Elon Musk ha condiviso il post di un utente di X, Mario Nawfal, secondo cui il premier Giorgia Meloni "sta spingendo per una riforma storica per separare la carriera di giudici e pubblici ministeri, sostenendo che accelererà i processi e renderà il sistema più imparziale". "I tribunali italiani sono tra i più lenti in Europa, con casi che richiedono quattro volte più tempo della media Ue. Per decenni, giudici e pubblici ministeri hanno operato come una forza politica intoccabile, resistendo a rendere conto delle proprie responsabilità", ha proseguito.

Intanto è arrivato un attacco durissimo contro il presidente del Consiglio. "Se Trump ci scavalca è perché l'Europa e l'Italia sono stati incapaci di definire una strategia politica. Uno spettacolo deprimente: Meloni e soci hanno pensato di vincere con le armi mentre invece avrebbero potuto vincere solo con la politica e la diplomazia, diventando protagonisti nel negoziato e nella definizione di un nuovo orizzonte di pace e sicurezza per l'Ucraina e le restanti crisi". Così Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, in un'intervista al quotidiano 'La Stampa'.

Sulla scelta di Meloni tra Trump e l'Europa Conte ha aggiunto: "Ha già scelto, farà la gregaria a vita, ieri di Biden che la baciava in fronte, oggi di Trump e Musk di cui fa la cheerleader. E continuerà in questo ruolo subalterno adempiendo ai compiti che le vengono chiesti: di qui il sostegno incondizionato a Netanyahu e lo strappo dell'accordo sulla via della Seta con la Cina. Altro che 'schiena dritta' altro che 'sovranismo': siamo solo degli irrilevanti satelliti nella galassia di Washington". Secondo il leader di M5S, l'Europa "ha solo una strada per rimediare ai propri fallimenti: una conferenza di pace internazionale, con uno scatto di orgoglio politico, per definire un nuovo ordine mondiale multipolare. Sarebbe il momento di chiamare a confronto tutti i player mondiali, dalla Cina ai Brics".