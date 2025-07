Matteo Ricci, i grillini annullano l'evento elettorale: campo largo in crisi?

Il Movimento 5 Stelle annulla i suoi impegni elettorali nelle Marche, regione prossima al voto, dopo che il candidato governatore del campo largo Matteo Ricci, ex sindaco di Pesaro e ora europarlamentare del Pd, ha ricevuto un avviso di garanzia nell'ambito dell'inchiesta Affidopoli. Prima di andare avanti con la macchina organizzativa, i pentastellati hanno intenzione di capire quali sono le contestazioni mosse a Ricci. Per questo, quindi, è stato annullato l'incontro pubblico in programma domani, giovedì 24 luglio, alle 18:30 a Fano, della capogruppo pentastellata in regione, Marta Ruggeri, con il deputato e coordinatore regionale Giorgio Fede.

La decisione, stando a quanto si apprende, sarebbe una conseguenza naturale delle parole espresse non solo da Ruggeri e Fede ma anche dal presidente Giuseppe Conte. Nonostante non sia stato formalmente ritirato il sostegno a Ricci, dal Movimento 5 stelle, scriveva ieri l'ex premier in una nota, si vuole prima "comprendere se gli venga mossa una semplice contestazione per spese del Comune non corrette o se vi siano gli elementi di una condotta disonesta, che ha portato a indebiti vantaggi personali, condotta questa che sarebbe incompatibile con i nostri principi e i nostri valori".