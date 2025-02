Sondaggio-Mentana, Fdi mette il turbo e strapazza il Pd: chi crolla alle spalle di Meloni

17 febbraio 2025 a

a

a

Il partito di Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, continua a mantenere la posizione di vetta nel consueto sondaggio del lunedì di Swg per il Tg La 7 diretto da Enrico Mentana. Fdi infatti guadagna lo 0,3 per cento in sette giorni e sale al 29,8 per cento, ormai a un soffio dal 30 per cento.

Gli attacchi delle opposizioni in questi giorni, le polemiche sul caso Almasri, ma anche quelle legate al Festival non hanno avuto alcun effetto sul consenso in crescita per il partito del premier. Le cose invece non vanno bene per il Pd che perde lo 0,3 per cento in una settimana e di fatto arranca ormai al 22 per cento.

Cresce di poco il Movimento Cinque Stelle di Giuseppe Conte che guadagna uno 0,1 per cento e si porta all'11, 9. Bene Forza Italia che sale al 9,3 per cento. Stabile la Lega all'8,2 per cento mentre calano Versi e Sinistra che si attestano al 6,6 per cento. Stabile Azione di Carlo Calenda che resta al 3,1 per cento. Ma non finisce qui. Italia Viva di Matteo Renzi sale al 3 per cento mentre +Europa di Magi è al 2,1 per cento. All'1 per cento Noi Moderati di Maurizio Lupi. Insomma la fotografia dei consensi degli italiani non cambia: a farla da padrone è sempre il centrodestra.