Parole d'ordine: atlantismo, realismo, libertà e coraggio

Il segreto della leadership è trovare il tempo e la misura. Né prima né dopo, ma nel momento giusto; né troppo né poco, ma con precisione. Giorgia Meloni ieri a Parigi era attesa da un difficile appuntamento diplomatico, una fuga in avanti di Emmanuel Macron rischiava di portare il vertice su strade pericolose - prima di tutto quella anti-americana - in una fase delicatissima della storia. Il suo intervento ha raddrizzato un vertice impostato male da Macron nel formato e nelle premesse politiche.

Quattro sono i punti chiave. Il primo punto si chiama «atlantismo». Meloni ha rimesso i pezzi sulla scacchiera al posto giusto, fuori dall’asse euro-atlantico c’è solo un avventurismo che non calcola le conseguenze di una rottura con Washington, la palude letale dell’anti-trumpismo. Per l’Italia è una linea rossa che non si può superare, il nostro alleato naturale si chiama America.

Il secondo punto si chiama «realismo». Quando Meloni ricorda a Macron e a Scholz che «la guerra in Ucraina l’abbiamo pagata tutti», cala sul tavolo dell’Eliseo la carta della verità che Francia e Germania nascondono per interessi di bottega e difficoltà interne. La scelta di difendere la sovranità di Kiev è un imperativo, come lo è quello di non allargare il campo di battaglia inviando truppe europee.

Il terzo punto si chiama «libertà». Quella di parola, pilastro di ogni altra libertà. Quando Meloni dice di condividere le parole del vicepresidente JD Vance chiude il cerchio con il quarto punto, si chiama «coraggio».