Covid, Bignami: "FdI non si ferma, verità fino in fondo"

"Entrerò anch’io in Commissione #Covid per fare piena luce sulla gestione della pandemia": Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, lo ha scritto sul suo account X. Poi, ha aggiunto: "Milioni di mascherine pagate con soldi pubblici e distribuite nonostante fossero inidonee. Nessun controllo, indagini ostacolate. Fratelli d'Italia non si fermerà: verità fino in fondo".

Intanto, il Pd di Elly Schlein sta accusando il partito di Giorgia Meloni di un "comportamento delinquenziale": "Il comportamento di Fratelli d'Italia in commissione Covid è scorrettissimo. Tenere una conferenza stampa per commentare l'andamento dei lavori della stessa commissione, tra l'altro tirando conclusioni ed emettendo giudizi politici, è indecente, al limite del delinquenziale. Una commissione d'inchiesta, che sta lavorando, non può essere usata come una clava per accusare qualcuno, anticipando valutazioni politiche e giudizi mentre è in corso il lavoro istruttorio", hanno affermato Francesco Boccia, presidente dei senatori dem, e la senatrice Ylenia Zambito, capogruppo del Pd nella commissione d'inchiesta sul Covid.

Boccia e Zambito, dunque, hanno aggiunto: "E' necessario aspettare la fine dei lavori della commissione, che produrrà una relazione che poi verrà votata e non è accettabile la strumentalizzazione che FdI sta facendo dei lavori, sfiduciando di fatto il lavoro del presidente della commissione stessa. La verità è che le audizioni stanno confermando che il comportamento delle istituzioni nei tragici mesi della pandemia è stato corretto e ora gli esponenti di FdI cercano, attraverso audizioni di personaggi poco credibili, passati come ospiti alla loro festa di partito, di cambiare la realtà".