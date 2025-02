4 di Sera, Bonafè sconcertante sulla condanna di Delmastro: "La tessera FdI garantisce l'impunità?"

20 febbraio 2025 a

a

a

Condanna a otto mesi per Andrea Delmastro, sottosegretario alla Giustizia di Fratelli d'Italia, per rivelazione di segreto d'ufficio nell'ambito della vicenda Alfredo Cospito. Condannato nonostante la richiesta di assoluzione da parte dei pm. Una condanna che ha fatto nuovamente divampare lo scontro tra governo e magistratura, tra esecutivo e toghe rosse.

Durissime le parole di Giorgia Meloni, che ha detto di essere "sconcertata dalla sentenza", confermando poi Delmastro: no alle dimissioni, così come detto a caldo anche dallo stesso sottosegretario. E tutta FdI ha fatto quadrato attorno al sottosegretario: anche Giovanni Donzelli ha speso parole fortissime sulla sentenza.

Il tema tiene ovviamente banco anche in tv, per esempio a 4 di sera, il programma condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4, la puntata è quella di giovedì 20 febbraio. Ospite in studio ecco Simona Bonafè, deputata del Pd, che proprio come tutto il suo partito, dopo la condanna, ha iniziato a chiedere le dimissioni di Delmastro e ad attaccare in modo serrato FdI.

Simon Bonafè del Pd, "facciamo come la Cina". Sconcerto da Del Debbio | Video

"Io sinceramente faccio fatica a capire come mai gli esponenti di FdI, la presidente del Consiglio, non riescono ad accettare le sentenze quando riguardano esponenti di FdI, come se la tessera di partito fosse garanzia di impunità", premette la Bonafè. E già ci si interroga: quale impunità? Parte della magistratura, infatti, pare avere un conto aperto con FdI. E il caso-Delmastro per certi versi lo dimostra.

Tant'è, la piddina prosegue: "Io voglio rimanere i fatti. E i fatti che c'è un esponente di governo, con una delega alla giustizia, che rivela degli atti secretati a un proprio compagno, a un collega parlamentare, e questo li utilizza come clava contro l'opposizione in un dibattito in parlamento. Se a lei pare normale... e normale non è, infatti è arrivata la condanna", ha concluso Bonafè, senza interrogarsi, al contrario, sulla condanna in questione. Già, è normale?