Umberto Tozzi da record: l'ultima impresa? Il 5 ottobre a Verona

Sold out il 5 ottobre per la grande festa di L’ultima notte rosa the final tour all’Arena di Verona, l’evento con cui Umberto Tozzi celebra il suo ultimo show nell’anfiteatro veronese. Questo appuntamento- che fa parte del tour mondiale in 4 continenti con cui Umberto Tozzi dà il suo addio alla scena live- sarà un’occasione per il pubblico italiano di godere del repertorio di uno degli artisti italiani più amati. Un concerto unico, con grandi ospiti, Marco Masini, Raf, Hauser e i The Kolors sono i primi nomi annunciati.

Lo speciale appuntamento all’Arena di Verona ha un ulteriore valore aggiunto perché si inserisce tra gli eventi del 6o° anniversario della Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Un impegno concreto che si è tradotto in circa 2,5 miliardi di euro destinati al sostegno della migliore ricerca oncologica indipendente in Italia.«Sapere che siamo già sold-out conferma ancora una volta la grande vicinanza e partecipazione della nostra comunità fatta da 4 milioni e mezzo di sostenitori, 20.000 volontari, 5.400 scienziati e tantissimi partner», ha dichiarato Daniele Finocchiaro, consigliere delegato Fondazione AIRC.