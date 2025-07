Oriolo Romano, vetri spaccati e scritte ingiuriose: assalto a FdI

La bacheca della sezione del circolo di Fratelli d'Italia ad Oriolo Romano è stata distrutta. Il manifesto con Giorgio Almirante è stato sfregiato e altri manifesti affissi "sono stati imbrattati con scritte offensive e simboli ideologici". Lo hanno reso noto i responsabili locali del partito. "E non si tratta di un caso isolato - si sottolinea - ma di un'escalation preoccupante che ha colpito di recente altri nostri circoli: da Capranica, dove è stata danneggiata la bacheca, a Grotte di Castro, con manifesti strappati. Episodi che denunciano la presenza di frange intolleranti, nostalgiche di un comunismo che ha fallito ovunque, ma che ancora oggi si manifesta con falce, martello e disprezzo per le regole democratiche", si spiega in una nota.

I violenti a sinistra non sono soltanto quelli che scendono in piazza a devastare le nostre città e ad attaccare ...

Parole chiare anche dal capogruppo di Fdi, Galeazzo Bignami: "L'ennesimo atto di vandalismo contro una sede di Fratelli d'Italia, stavolta a Oriolo Romano, va condannato con fermezza. Colpire la sede di un partito è un attacco alla democrazia e alla libertà di espressione, che va censurato senza ambiguità. Come in altre occasioni Fratelli d'Italia non si lascerà intimidire, continuare nel suo quotidiano impegno a favore dei cittadini e del territorio. Esprimo solidarietà agli esponenti locali ed ai militanti e rivolgo un ringraziamento alle Forze dell'ordine per l'immediato intervento".