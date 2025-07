Italbasket, "grazie per gli insulti": dopo il trionfo esplode il caso

L 'Italbasket under 20 trionfa agli Europei vincendo contro la Lituania e si prende così una bella rivincita sugli haters. David Torresani , uno dei protagonisti del successo azzurro, ha condiviso una storia su Instagram con un messaggio molto particolare. Lo spogliatoio infatti si è scagliato contro tutti coloro che avevano attaccato la squadra composta in parte anche da atleti neri e da italiani di seconda generazione. "Grazie mille a tutti i commenti negativi e razzisti sotto i vari post – si legge – ci avete dato la carica!”. Sempre nella stessa storia, il giocatore ha taggato tutti i suoi compagni di squadra. Il gruppo è unito e difende i propri elementi.

"Ho letto il commento di David Torresani - ha dichiarato Gianni Petrucci, numero uno della Federbasket -, il nostro atleta che ha appena vinto la medaglia d'oro al campionato Europeo Under 20: so cosa voglia dire essere bersagliato da insulti e commenti pesanti sui social network e so anche che in genere a essere oltraggiati sono coloro i quali raggiungono risultati importanti nella propria carriera. Oltre a complimentarmi con David, voglio rassicurarlo sul fatto che chi si permette di pubblicare commenti a sfondo razzista è una persona incolta e disconnessa dal mondo, che vive male la realtà del 2025 e quindi sente la necessità di esprimere il proprio profondo disagio personale in modo così becero e mortificante".