Reazione a Catena, "non impossibile": bufera sui campioni

Da quattro giorni a questa parte i nuovi campioni di Reazione a Catena, il game show condotto da Pino Insegno su Rai 1, sono I Gira e Rigira, squadra formata da Naischel, Ruben e Francesco. Naischel e Francesco sono fidanzati, mentre Ruben è amico di entrambi. Arrivano dalla Toscana, esattamente da Prato e avevano già partecipato al gioco nel 2023. Nella puntata in onda questa sera, lunedì 21 luglio, i campioni sono stati sfidati dai Fusi Orari, che però non sono riusciti a superare la prova dell'Intesa Vincente.

Dunque, sono tornati all'Ultima Catena i Gira e Rigira, che così hanno confermato il titolo di campioni. Dopo aver vinto 1.938 e 48.000 euro nelle puntate precedenti, questa volta i concorrenti toscani sono riusciti ad arrivare all'Ultima parola "solo" con 85 euro. Il primo indizio a loro disposizione era Corda, il secondo iniziava con Ar e terminava per O, ignoto il terzo elemento, che i campioni hanno deciso di comprare facendo scendere la cifra in palio a 43 euro. Si trattava della parola Piacere. I Gira e Rigira allora hanno puntato tutto su Archetto ma non hanno indovinato. La soluzione era invece Argomento.