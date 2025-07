4 di Sera, Salvini: "Cosa non si può permettere Milano"

"Da milanese come altri milanesi vedo una città ferma e solo per ricchi, dove entri a lavorare solo se hai un certo tipo di moto, di auto, di furgone...": Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, lo ha detto a 4 di Sera su Rete 4. Poi ha aggiunto che Milano, al centro di una maxi inchiesta sull'urbanistica, "è una città dove la classe media, dove anche gli insegnanti, i poliziotti, gli avvocati, i medici, gli studenti, gli operai, i precari faticano sempre di più a vivere ma questo prescinde totalmente dall'inchiesta".

"Non mi aspettavo un comportamento e un discorso diverso da Sala oggi, cioè non immaginavo che annunciasse l...

"Se si va al voto a Milano, il centrodestra è pronto per una campagna elettorale?", gli ha poi chiesto l'inviato. "Anche domani, non abbiamo solo un candidato, ne abbiamo almeno una decina - ha risposto il vicepremier - l'unica cosa che Milano non si può permettere sono due anni di stallo, di incertezza e blocco totale dello sviluppo, questo non sarebbe pensabile".