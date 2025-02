Delmastro e il fango del "manifesto": "Per me è un onore essere amato dalle divise!"

24 febbraio 2025 a

Andrea Delmastro risponde a tono al manifesto che riporta la seguente notizia: "Uno di noi", il delegato meloniano più amato dalla polizia penitenziaria", si legge nel titolo dell'inchiesta (imperdibile) del quotidiano progressista.

E così Delmastro replica a stretto giro sui social: "Nuovo scoop de “Il manifesto” contro di me: sono il più amato dalla Polizia Penitenziaria! Per la sinistra è un disonore essere amato dalle divise. Per me è un onore essere amato dalle divise! Meditate, meditate. Sono sempre gli stessi! Sarò sempre me stesso!", fa sapere il sottosegretario. Insomma a quanto pare essere il "più amato" nel corpo di polizia che si rappresenta presso le istituzioni è forse motivo di colpa, seguendo la tesi del manifesto.

Intanto, dopo la condanna a orologeria a 8 mesi per il caso Cospito, il sottosegretario ribadisce di non voler cedere alle dimissioni chieste dalle opposizioni: "Stiano pur certi che a Berlino ci vado cercando il giudice terzo. Forse questo caso dimostra che ci vuole il sorteggio per eradicare il potere cancerogeno delle correnti all’interno della magistratura. È una delle tante richieste delle opposizioni, credo che sia il loro sport preferito. Registriamo che non si è ancora dimesso nessuno per la richiesta delle opposizioni. Abbiamo preso il voto degli italiani per cambiare l’Italia anche riformando la giustizia. E così faremo, consegnando ai nostri figli una giustizia migliore", aveva tuonato al Tg1 qualche giorno fa.