Risate a Quartapelle: nuova gaffe della dem

Alessandro Gonzato 07 marzo 2025 a

a

a

Lia Quartapelle, campionessa olimpica di risate altrui, anche stavolta ci aveva messo il miglior piglio da Signorina Rottenmeier, a cui ha aggiunto una spruzzata d’ironia: «Meloni ha rimosso Zelensky dai suoi social. Anticipo di un cambio di linea politica? Cosa sta accadendo a Palazzo Chigi?». La deputata dem Quartapelle l’ha detto dallo scranno della Camera, stentorea. Poi ha espresso «solidarietà al presidente ucraino per il trattamento poco rispettoso ricevuto dalla Casa Bianca». La FourthSkin, Quartapelle in americano, ha aggiunto che «gli account social della presidente del Consiglio sembrerebbero radicalmente modificati».

Dopo l’involontaria comicità, ecco l’ironia: «La presidente del Consiglio è stata vittima di un attacco hacker? Musk ha preso il controllo dei suoi social? Questo è avvenuto il giorno in cui Trump ha tolto il sostegno dell’intelligence americana agli ucraini. Si tratta di un po’ di opportunismo», è proseguita l’esibizione tragicomica della deputata del Pd, «oppure dobbiamo interpretare questo gesto come l’anticipo di una svolta di politica estera nei confronti di un Paese che finora l’Italia ha sempre riconosciuto come aggredito e quindi da difendere?».

"Sono stata negli Usa e ho capito una cosa su Meloni": la Quartapelle demolisce il "suo" Pd



È mancato solo che Elly dal suo meraviglioso mondo chiedesse ancora una volta al governo «di riferire in aula», e peccato non l’abbia fatto, ci saremmo divertiti da matti. E però è successo, sai la novità, che la Quartapellle ha preso un granchio, ha fatto una figura poco decorosa, e a quel punto “Che cos’è il genio?”, dice il Perozzi in Amici Miei, “è fantasia, intuizione, colpo d’occhio e velocità d’esecuzione”. La dem, qualche ora dopo – in mezzo a uno sbertucciamento social e non solo che nemmeno Fantozzi ricoperto di tortellini con la panna al veglione di Capodanno – la Quartapelle dicevamo ha avuto un guizzo: «Riconosco di essere stata tratta in inganno da notizie non vere che circolano sui media circa la cancellazione dagli account di Giorgia Meloni di fotografie con Zelensky. Certo, le false notizie non attecchirebbero facilmente se avessimo sentito Giorgia Meloni dire una sola parola in solidarietà con Zelensky brutalmente attaccato da Vance e Trump nello studio ovale. Invece, unica leader europea insieme a Orban, è rimasta in silenzio». Ah, non ve l’avevamo detto: Quartapelle è vicepresidente della commissione Esteri. La dem era già stata straordinaria quando a luglio 2019 aveva detto in tivù che Salvini aveva «bloccato il miglior candidato per l’Italia» in Europa, l’olandese Frans Timmermans, per intenderci il padre delle follie green, il quale poi si è candidato a premier in Olanda e ha fatto l’inevitabile figura. Torniamo alla paladina schleiniana. Memorabile quando la FourthSkin esaltò il Gay Pride di Roma pubblicando le foto di quello di Tel Aviv. Risale al governo Renzi invece uno dei primi capolavori da talk show: «Gino Strada, lei è un’eccellenza italiana e siamo orgogliosi che Emergency stia usando le risorse governative». «Onorevole Quartapelle, ma cosa sta dicendo? Emergency non ha partecipato al bando organizzato dalla cooperazione per compiacere varie parrocchie. Non prendiamo una lira dal governo». Ora la disnformatia sovietica sulle foto della Meloni. Risate a Quartapelle.