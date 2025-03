Sondaggio Dire-Tecné, boom di FdI e di Giorgia Meloni: quanto cresce la fiducia al governo

08 marzo 2025 a

Fratelli d'Italia è il partito più apprezzato dagli elettori, Giorgia Meloni la leader più amata. Stando a quanto rilevato dall'ultimo sondaggio Dire-Tecné, FdI resta il primo dei partiti con il suo 29,85. Stabile il consenso rispetto a una settimana fa. Restando dalle parti della maggioranza, troviamo subito dopo Forza Italia, anch'esso stabile all'11,3%. Poi c'è la Lega di Matteo Salvini, che scende dello 0,1% e si piazza così all'8,1%.

Spostandoci sul fronte del centrosinistra, troviamo in testa il Partito democratico. La formazione politica guidata da Elly Schlein è salita dello 0,1% conquistando così il 22,4%. Dietro c'è il Movimento Cinque Stelle di Giuseppe Conte, stabile all'11,3%. Infine Alleanza Verdi e Sinistra, che conquista lo 0,1% e si piazza così al 6,1%. Gli altri partiti: Azione al 2,8% (-0,1%), Italia Viva al 2,3% (-0,2%) e +Europa al 2% (+0,1%).

Come detto, il leader più apprezzato dagli italiani resta Giorgia Meloni con il 46,2% delle preferenze. Subito dopo c'è il ministro degli Esteri Antonio Tajani al 39,2% e la segretaria del Pd Elly Schlein al 30,7%. Sale al 42,1% (+0,1%) il consenso degli italiani verso il Governo presieduto da Giorgia Meloni. In calo dello 0,2% rispetto alla scorsa settimana la quota di quelli che non hanno fiducia, ora al 50,2% (-0,4% sul mese).