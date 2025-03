Giuseppe Conte, "un partito in forte difficoltà": l'attacco feroce al Pd? Cosa c'è dietro

Roberto Tortora 13 marzo 2025 a

La guerra dei poveri, che poi tanto poveri non sono, ovvero i protagonisti di un’opposizione sempre più in difficoltà, ogni giorno vede una schermaglia in più tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle. Questa volta, a muovere un pedone è il leader pentastellato, Giuseppe Conte, che ai microfoni di Rai Radio 1 ha attaccato frontalmente il partito di Schlein sul tema del riarmo dell’Unione europea al programma “Il Rosso e il Nero”: “Ieri abbiamo visto un Pd che si è diviso in Ue, un partito in forte difficoltà. Francamente posso parlare della mia coerenza, oggi non mi sento di andare in casa altrui a fare considerazioni. Ma l'astensione è la cosa più incomprensibile. Di fronte a una von der Leyen che spreca 800 miliardi in armi, senza una difesa comune, tu cosa fai? Dici non mi pronuncio. Non sono d'accordo nemmeno con Prodi, che dice: è un primo passo. Ma è un passo sbagliato”.

Sempre a Radio 1, Conte ha ribadito la sua contrarietà al piano di spesa europea per gli armamenti, per sostenere la guerra in Ucraina dopo che gli Stati Uniti hanno fatto intendere il loro distacco, attraverso i comizi e gli show di Donald Trump. Così Conte: “Il piano riarmo è una presa in giro, è una reazione isterica di governanti che hanno fallito tutto in tre anni e non vogliono tornare a dire a cittadini: ‘abbiamo fallito’”.

Conte, però, ce l’ha anche con il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni: “Ha un linguaggio bellicista e oggi ci dice che appoggia i discorsi di pace? Non ha compiuto mezzo passo per una posizione negoziale, mentre Salvini e la Lega non hanno alcuna credibilità. Sposano e votano tutte le mozioni e le iniziative guerrafondaie e belliciste, ma in Tv parlano in modo contrario. È un gioco di ruolo per rubare voti alla Meloni”.