Francamente, il decreto del governo: "Come si esegue l'Inno di Mameli"

14 marzo 2025 a

a

a

Sull'Inno di Mameli il governo dice basta ai casi Francamente e dintorni. Le scorse settimane aveva tenuto banco la polemica (surreale) imbastita dalla giovane cantante ex X Factor, al secolo Francesca Siano, che aveva definito Fratelli d'Italia "poco inclusivo" e per questo aveva annunciato di volerlo eseguire con una versione per così dire "riveduta e corretta", più gender-fluid.

Una deriva woke (e un vuoto normativo) a cui si è opposto l'esecutivo. L'ultimo Consiglio dei ministri "su proposta del presidente Giorgia Meloni ha approvato lo schema di decreto del presidente della Repubblica previsto dalla legge 4 dicembre 2017, n. 181, recante norme per il riconoscimento del testo del 'Canto degli Italiani' di Goffredo Mameli e lo spartito musicale originale di Michele Novaro quale inno nazionale della Repubblica", spiega una nota di Palazzo Chigi.

"Lo schema di decreto stabilisce le modalità di esecuzione dell'Inno nazionale nelle occasioni istituzionali e pubbliche. Il provvedimento, che interviene per colmare una lacuna normativa, a sette anni dall'approvazione della legge, riguarda uno dei simboli distintivi della Repubblica e viene adottato in vista della celebrazione della 'Giornata dell'Unità Nazionale, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera', fissata dalla legge 23 novembre 2012, n. 222, per il 17 marzo", conclude la nota sul tema.

Soddisfazione da Fratelli d'Italia, partito che peraltro condivide il nome con l'inno di Mameli. "E' da sempre, e sarà per sempre il canto degli italiani, ma nessuno lo aveva mai reso ufficiale - commenta Antonio Iannone, senatore di FdI e componente della commissione Cultura in Senato -. Nel Cdm di ieri il governo Meloni ha voluto farlo e ha voluto formalizzare anche le modalità di esecuzione nelle cerimonie istituzionali. Questo brano, che ci inorgoglisce e ci identifica tutti in un'unica melodia, ha finalmente il prestigio che Mameli e gli altri patrioti avevano desiderato".