Libero logo
Garlasco
Famiglia nel Bosco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Bindi la spara, FdI la inchioda: "La minoranza siete voi"

di
Libero logo
domenica 30 novembre 2025
Bindi la spara, FdI la inchioda: "La minoranza siete voi"

1' di lettura

"Siamo governati da una minoranza": a dirlo, nello studio di Massimo Gramellini a In Altre Parole su La7, è stata l'ex ministra Rosy Bindi, che dunque è tornata all'attacco del governo di centrodestra guidato da Giorgia Meloni. La risposta di Fratelli d'Italia, però, non è tardata ad arrivare. In un post sui social, il partito della premier innanzitutto ha messo in evidenza uno degli ultimi sondaggi, che dà la presidente del Consiglio a oltre il 30% dei consensi e la sinistra tra lo stallo e il calo, e poi ha sottolineato: "Bindi, siamo stati governati da una minoranza: era la vostra". Con chiaro riferimento al centrosinistra.

Il ragionamento della Bindi era questo: "Noi oggi siamo governati da una minoranza perché la maggioranza del paese non è vero che si riconosce in Giorgia Meloni e nel suo governo, il 55% di astensione è in larga parte un potenziale elettorato di centrosinistra e questo elettorato va interpretato, soprattutto è fatto di persone che hanno abbandonato la politica perché la sentono distante dai loro problemi quotidiani, questo è il punto centrale, se la sinistra non fa questo...". 

tag
rosy bindi
in altre parole
fdi

Polemiche azzerate FdI sceglie Francesca Gerosa: chi è (e la sinistra muta)

Progressisti, fine corsa Sondaggio Pagnoncelli, FdI inscalfibile: tutte le cifre dell'ultima rilevazione

Sempre il solito Tomaso Montanari, fango sul governo: "Dubbi sul ministero"

ti potrebbero interessare

FdI sceglie Francesca Gerosa: chi è (e la sinistra muta)

FdI sceglie Francesca Gerosa: chi è (e la sinistra muta)

Redazione
Dossieraggio, De Raho deve dimettersi dalla Commissione d'inchiesta sulle Mafie?

Dossieraggio, De Raho deve dimettersi dalla Commissione d'inchiesta sulle Mafie?

Dossieraggio, la Lega insorge: "Inquietante e scandaloso, fare chiarezza subito"

Dossieraggio, la Lega insorge: "Inquietante e scandaloso, fare chiarezza subito"

Sondaggio Pagnoncelli, FdI inscalfibile: tutte le cifre dell'ultima rilevazione

Sondaggio Pagnoncelli, FdI inscalfibile: tutte le cifre dell'ultima rilevazione