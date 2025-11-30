Bindi la spara, FdI la inchioda: "La minoranza siete voi"

"Siamo governati da una minoranza": a dirlo, nello studio di Massimo Gramellini a In Altre Parole su La7, è stata l'ex ministra Rosy Bindi, che dunque è tornata all'attacco del governo di centrodestra guidato da Giorgia Meloni. La risposta di Fratelli d'Italia, però, non è tardata ad arrivare. In un post sui social, il partito della premier innanzitutto ha messo in evidenza uno degli ultimi sondaggi, che dà la presidente del Consiglio a oltre il 30% dei consensi e la sinistra tra lo stallo e il calo, e poi ha sottolineato: "Bindi, siamo stati governati da una minoranza: era la vostra". Con chiaro riferimento al centrosinistra.

Il ragionamento della Bindi era questo: "Noi oggi siamo governati da una minoranza perché la maggioranza del paese non è vero che si riconosce in Giorgia Meloni e nel suo governo, il 55% di astensione è in larga parte un potenziale elettorato di centrosinistra e questo elettorato va interpretato, soprattutto è fatto di persone che hanno abbandonato la politica perché la sentono distante dai loro problemi quotidiani, questo è il punto centrale, se la sinistra non fa questo...".