Serie A: Neres affonda la Roma, Napoli aggancia Milan in vetta

Un solido Napoli piega per 1-0 la Roma all'Olimpico, nel posticipo della 13/a giornata di Serie A, e aggancia il Milan in vetta alla classifica scavalcando proprio i giallorossi. A decidere la gara una fiammata di David Neres nel primo tempo, sempre più giocatore ritrovato e diventato fondamentale nel nuovo scacchiere tattico di Antonio Conte. Perso per infortunio il mago De Bruyne, l'allenatore del Napoli ci ha messo qualche partita a trovare un nuovo assetto con l'inserimento dell'esterno brasiliano al fianco di Hojlund e il ritorno di McTominay nel cuore della mediana. I campioni d'Italia hanno fatto valere lo strapotere fisico nei confronti di una Roma deludente, che ancora una volta ha pagato dazio contro una delle big del campionato. Giallorossi di Gian Piero Gasperini quasi mai pericolosi, se non nel finale con Baldanzi. Troppo poco per evitare la quarta sconfitta in campionato, con il problema della mancanza di un centravanti che si fa sempre più evidente vista l'assenza di Dobvyk per infortunio.

Nella Roma, Gasperini (in tribuna perchè squalificato) schiera Ferguson al centro dell'attaccon con alle spalle Soulé e Pellegrini per un attacco più fisico. Dybala e Baldanzi partono dalla panchina. A centrocampo recuperato in extremis Kone al fianco di Cristante. Nel Napoli, Conte conferma Neres e Lang al fianco di Hojlund in attacco con Lobotka e McTominay a dettare i tempi a centrocampo.