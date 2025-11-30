FdI sceglie Francesca Gerosa: chi è (e la sinistra muta)

"Noi lavoriamo fedelmente alla nostra coalizione e al nostro presidente Fugatti e sarà così fino al 2028 ma non ci faremo più mettere i piedi in testa da nessuno. FdI sarà determinante alle elezioni provinciali del 2028: noi ci siamo, siamo tanti e saremo sempre di più. Ci sentiranno arrivare ", ha detto la nuova presidente provinciale del partito. Un messaggio che è stato rilanciato anche dal presidente uscente, Alessandro Iurlarlo : "Le sfide che ci attendono sono decisive: le elezioni politiche e provinciali dell’anno prossimo richiederanno compattezza, disciplina e una visione chiara. Dobbiamo arrivare preparati, uniti e determinati a rafforzare ulteriormente il ruolo di Fratelli d’Italia come pilastro della coalizione di centrodestra in Trentino".

In barba alle polemiche della sinistra, la destra sceglie una donna per i propri vertici: si tratta di Francesca Gerosa, eletta nuova presidente di Fratelli d’Italia dal congresso provinciale del partito. L’attuale assessore provinciale a istruzione e cultura si è affermata con il 68% e 314 voti, doppiando lo sfidante, l’ex consigliere comunale Cristian Zanetti, che si è fermato a 145 voti (il 32%). In totale i votanti sono stati 466 su 831 aventi diritto.

Alessia Ambrosi, deputata di FdI, ha fatto le “congratulazioni" a Francesca Gerosa per l’elezione a presidente del coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia. E ha aggiunto: “Chi assume un ruolo di guida porta sulle spalle una grande responsabilità: unire, ascoltare e rappresentare tutti, nessuno escluso. Ora si apre una fase nuova, che richiede unità, responsabilità e un confronto costante. Con il lavoro in Trentino e a Roma potremo garantire un collegamento forte e continuo tra territorio e Parlamento, una sinergia stabile capace di valorizzare le istanze dei trentini e rafforzare Fratelli d’Italia in ogni sede istituzionale. Da parte mia ci sarà, come sempre, piena collaborazione e totale lealtà ai valori del partito, per far crescere la nostra comunità e rappresentare al meglio i cittadini trentini. L’interesse del partito viene prima di tutto. E io, come sempre, ci sarò”.

La Gerosa, classe 1976, è nata a Trento, dove oggi vive con il marito Alex Voyat, consigliere comunale di FdI a Trento. La coppia ha due figli. Diplomata al Liceo classico Arcivescovile di Trento, si è poi laureata in Sociologia sempre a Trento. Dal punto di vista professionale, negli ultimi vent’anni si è occupata soprattutto di attività legate al mondo immobiliare e dell’edilizia. Poi è stata consigliere comunale di Trento dal 2009 al 2015. Mentre nel triennio 2019/2022 è stata Consigliere di amministrazione in Autostrada del Brennero S.p.A. e in alcune Società del Gruppo. È stata eletta a inizio 2023 nella Giunta nazionale di Federcasa, di cui era già membro del direttivo dal luglio 2021. È anche membro del Consiglio di amministrazione della Difesa Servizi S.p.A..