Cesare Cremonini, clamoroso: "Ho il cuore rosso, ma tra Meloni e Schlein..."

Una lunga, lunghissima e profonda intervista, quella concessa da Cesare Cremonini al Corriere della Sera. L'artista - nel colloquio firmato da Aldo Cazzullo e Sandra Cesarale - spazia a tutto campo.

Parte dall'infanzia e ricorda: "Ho convinto la mamma a lasciare mio padre". Questo perché quando aveva 12 anni sentiva papà dire a mamma che anche il cinema era troppo per lei "perché doveva badare ai figli". Circostanze inaccettabili che spinsero il giovane Cremonini a schierarsi.

Dunque la carriera, gli esordi, il peso di Lucio Dalla. E anche la sfera più intima e privata: "Mi sono sentito attratto anche da un uomo", rivela il cantante.

E nell'intervista c'è spazio anche per la politica: Giorgia Meloni o Elly Schlein? "Nessuna delle due, le leggi del tifo le applico volentieri soltanto al Bologna. La mia prospettiva è quella di un artista che dal palco guarda la gente. E quello che vedo è che per un ragazzo o una ragazza di oggi tre anni di governo sono una vita che vola via".

"Ma lei da che parte sta?", ci riprovano gli intervistatori. "Il mio cuore è tinto di rosso come i tetti di Bologna. Ma la politica di questi anni ha la bussola impazzita e ci rende spesso daltonici. Quando guardo figure come il cardinale Zuppi, che è un amico, come per miracolo mi torna la vista", conclude. Insomma, Cremonini resta rosso (e le parole su Zuppi, in una certa misura, lo dimostrano). Ma chiamato a scegliere tra Meloni e Schlein, ecco, non sceglie. Elly forse ha qualcosa in più su cui riflettere...