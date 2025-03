Sondaggio Dire-Tecné, Giorgia Meloni sfiora il 30%: c'è un crollo clamoroso a sinistra

14 marzo 2025 a

Giorgia Meloni continua a volare nei sondaggi. Stando alle ultime rilevazioni di Dire-Tecné, Fratelli d'Italia fa un balzo in avanti nei gradimenti degli italiani. Il partito guidato dal presidente del Consiglio conquista lo 0,1% rispetto alla scorsa settimana e si piazza così al 29,9%. Vicinissimo a quota 30. Ottimi risultati anche per Forza Italia. Il movimento politico con a capo il ministro degli Esteri Antonio Tajani sale dello 0,2% e si attesta così all'11,5%. La Lega di Matteo Salvini, invece, cala dello 0,1% e si piazza così all'8%.

Il centrosinistra, invece, continua a navigare a vista. Il Partito democratico, che resta comunque il leader tra le opposizioni, perde ancora consensi. Elly Schlein, infatti, vede il dato crollare dello 0,2%. In questo momento, quindi, il Nazareno è dato al 22,2%. Va meglio al Movimento Cinque Stelle. La formazione politica di Giuseppe Conte sale dello 0,1% e si attesta in questo modo all'11,4%. Bene anche Alleanza Verdi e Sinistra. Il partito di ANgelo Bonelli e Nicola Fratoianni cresce dello 0,1% e si attesta al 6,2%. In ogni caso lontanissimi dalle forze che compongono la maggioranza di governo. Azione, poi, resta stabile al 2,8%, Italia Viva scende al 2,1% (-0,1) e +Europa si attesta al 2%.

Giorgia Meloni e Antonio Tajani restano ancora i leader politici più graditi agli italiani. La premier è stabile rispetto a una settima fa al 46,2%, mentre il leader di Forza Italia guadagna lo 0,1% e sale al 39,3%.