Carlo Calenda contro il direttore della Stampa: "Populista d'accatto, come i grillini"

A Carlo Calenda si chiude la vena, metaforicamente s'intende. Il punto è che il leader di Azione si è scagliato contro Andrea Malaguti, direttore de La Stampa, per il suo fondo sul quotidiano di oggi, domenica 16 marzo.

Nell'editoriale, Malaguti ragionava su "Una piazza per l'Europa", la manifestazione della vigilia in piazza del Popolo a Roma lanciata da Repubblica e Michele Serra, manifestazione a cui ha aderito tutta la sinistra eccezion fatta per il M5s. Un raduno dal quale, però, non sono emerse né proposte né idee: l'unico collante era il dar contro a Donald Trump. Ragioni per le quali Malaguti si è mostrato piuttosto critico, parlando di "fallimento della politica" e invocando "aria nuova".

Apriti cielo. Calenda - presente in piazza - è passato al contrattacco, durissimo. "Ci pensa il direttore della Stampa Malaguti a sporcare una bella piazza il giorno dopo con del populismo d'accatto. 'La politica ha fallito'; 'ci vuole aria nuova', 'meno armi e più idee'. Tutto il repertorio grillino. Mai uno spunto autocritico. Per Malaguti i media non hanno nessuna responsabilità rispetto all'aria mefitica che si respira nel dibattito pubblico. Per me invece caro Malaguti ci vogliono giornali meno asserviti alle direttive del padrone (Elkann), media liberi e non faziosi", tuona Calenda su X. No, non la ha presa affatto bene...