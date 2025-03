Sondaggio Mentana, ecco cosa cambia nella settimana della piazza per l'Europa: tutte le cifre

17 marzo 2025 a

a

a

Si conferma primo partito Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, secondo l'ultimo sondaggio realizzato da Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana. Nonostante un lieve calo, -0,2%, FdI è da solo in vetta col 30% dei consensi. Sempre al secondo posto, con un divario piuttosto ampio, c'è il Partito democratico di Elly Schlein. I dem, nella settimana della piazza per l'Europa convocata dal giornalista Michele Serra a Roma, cresce leggermente e con un +0,3 si porta al 22,7%. Quasi 8 i punti di distacco col partito della premier. La manifestazione, insomma, non ha regalato particolari exploit.

Meno positivo il dato per il Movimento 5 Stelle, che invece perde lo 0,2 rispetto a una settimana fa e scende al 12,2. Seguono Forza Italia di Antonio Tajani e la Lega di Matteo Salvini. Gli azzurri calano dello 0,1 e si portano al 9,1%, mentre il Carroccio risulta stabile all'8%. In fondo alla classifica i partiti minori: Alleanza Verdi Sinistra di Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli è ferma al 6,3; nessuna variazione nemmeno per Azione di Carlo Calenda, che resta al 3,5; Italia Viva di Matteo Renzi perde lo 0,2 e scende al 2,2; +Europa cala dello 0,1 e si porta all'1,9% dei consensi; Noi Moderati di Maurizio Lupi acquista lo 0,1 e sale così all'1,1. Non si esprime il 33% degli intervistati.