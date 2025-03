Meloni mostra il video che ha fatto impazzire la sinistra sul Manifesto di Ventotene: "Giudicate voi"

19 marzo 2025 a

"Giudicate voi". Giorgia Meloni lancia una sorta di sondaggio social dopo la bagarre scatenatasi alla Camera. Su X la presidente del Consiglio mostra l'ultima parte delle sue comunicazioni in vista del Consiglio Europeo. E, come si evince dal filmato, dai banchi delle opposizioni si sentono rumorose proteste. La leader di Fratelli d'Italia ha specificato che "Non so se questa è la vostra Europa ma certamente non è la mia". Poi ha voluto leggere alcuni passaggi del manifesto di Ventotene: "Non mi è chiarissima - ha proseguito - neanche l'idea di Europa alla quale si fa riferimento. Ovviamente sono sempre contenta e ho grande rispetto per la partecipazione, per le manifestazioni e le iniziative e per la partecipazione, anche alla manifestazione di piazza del Popolo sabato. È stato richiamato da moltissimi partecipanti il manifesto di Ventotene: spero tutte queste persone in realtà non l'abbiano mai letto perché l'alternativa sarebbe spaventosa".

Meloni dunque ha citato "alcuni passi salienti". Tra le citazioni: "La metodologia politica democratica sarà un peso morto nella crisi rivoluzionaria", "Attraverso questa dittatura del partito rivoluzionario si forma il nuovo stato, e intorno a esso la nuova vera democrazia".

"Il partito rivoluzionario", ha ripreso poi Meloni proseguendo nelle citazioni del Manifesto, "attinge la visione e la sicurezza di quel che va fatto non da una preventiva consacrazione da parte dell'ancora inesistente volontà popolare, ma dalla coscienza di rappresentare le esigenze profonde della società moderna. Dà in tal modo le prime direttive del nuovo ordine, la prima disciplina sociale alle informi masse. Attraverso questa dittatura del partito rivoluzionario si forma il nuovo stato, e intorno ad esso la nuova vera democrazia". La chiusa di Meloni ha suscitato veementi proteste dell'opposizione anche durante il successivo intervento del ministro Tommaso Foti che aveva il compito di esprimere i pareri sulle risoluzioni, tanto che il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha sospeso la seduta.