Il governo vieta schwa e asterischi a scuola: la Crusca d'accordo, la sinistra impazzisce

Nelle lettere del ministero, ma anche in quelle che ciascuna scuola italiana manda a genitori o docenti, non si potrà più usare l’asterisco e lo schwa, i segni da qualche anno introdotti da più parti come alternativa politicamente corretta al genere maschile o femminile. A deciderlo è stato il ministero dell’Istruzione e del merito, inviando a tutte le scuole una circolare.