Sanremo 2026, chi stronca Sal Da Vinci: "Canzonetta, voto 4"

Ha trionfato al Festival di Sanremo, conquistando pubblico e televoto, ma sul piano linguistico Per sempre sì non ha convinto tutti. Anzi. La ballata firmata e interpretata da Sal Da Vinci è finita sotto la lente severa dell'Accademia della Crusca, che ne ha valutato il testo con un voto netto: 4.

A firmare la "pagella" è stato Lorenzo Coveri, accademico della Crusca ed ex professore di linguistica italiana presso l'Università di Genova, studioso da molti anni del linguaggio musicale sanremese. L'analisi è stata pubblicata sul magazine Mente Locale e rilanciata anche attraverso il profilo Instagram del'Accademia della Crusca, dove sono state pubblicate le "pagelle" dei 30 Big.