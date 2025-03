Nuovo frame del video che ritrae l'ex presidente del Consiglio Romano Prodi e l'inviata di Quarta Repubblica Lavinia Orefici. In questa seconda immagine, dopo la prima diffusa sul sito di Nicola Porro, si vede chiaramente l'ex premier toccare con la mano i capelli della giornalista. In ogni caso la trasmissione di Rete 4, come fatto trapelare da Orefice e dal sito la Zuppa di Porro, è in grado di provare tutto.

"Mi dispiace che il presidente non si sia semplicemente scusato per il gesto che vedremo lunedì nel filmato. Le cose più gravi sono le inaccettabili parole, inappropriate e paternalistiche contro un giornalista che pacatamente ha chiesto un commento su ciò che ha detto la premier Giorgia Meloni in aula", ha detto Orefici.

Sul tema è intervenuto anche il segretario della Lega Matteo Salvini. "Io guardo al governo italiano, a quello che stiamo facendo, alla Lega che cresce. Mi spiace che le opposizioni non sempre rispettino il lavoro altrui - ha spiegato il vicepremier -. Se non rispettano me, ci sono abituato. Ho visto Prodi trattare in maniera indegna e volgare una giornalista che ha fatto una domanda, eh. Non sempre possono essere fatte domande che piacciono, a me quante volte fanno domande puntute? Uno risponde, non manda a quel Paese. C'è un po' di nervosismo, li capisco, perché sono divisi su tutto, sulle armi, sulla guerra, sulla pace, sulle opere pubbliche, sulle Olimpiadi, sulla Tav, sulle tasse, sulla sicurezza. Però l'importante è che ci sia serenità. È un momento complicato a livello mondiale".