Ilaria Salis, il fango di Angelo D'Orsi contro governo e polizia: "Tre atti illegali"

Nel corso dell'ultima puntata di Quarta Repubblica, il programma di approfondimento politico di Rete 4 condotto da Nicola Porro, si nè tornati a parlare di Ilaria Salis. Lo scorso 28 marzo l'europarlamentare di Avs ha ricevuto la visita della polizia nella sua camera d'albergo a Roma. Tutto era partito da una segnalazione dalla Germania. Poi le verifiche si sono interrotte poiché gli agenti avevano compreso che si trattava proprio di quella Salis, un'eurodeputata. Vicenda cavalcata dalle sinistre con accuse di autoritarismo contro il governo, quando in verità, come detto, la segnalazione arrivava dalla Germania.

Dunque eccoci nello studio di Rete 4, dove in difesa della Salis si è schierato Angelo D'Orsi. "Quella è una scena che esprime un atto illegittimo e illegale - ha premesso il professore -, perché intanto non è pensabile che la polizia italiana non sapesse che quella Ilaria Salis fosse la Salis eurodeputata. Una stanza d'albergo, giuridicamente, vale come la casa di una persona, è un domicilio. In un domicilio si può entrare, la polizia può accedere, soltanto su un mandato di un magistrato, ci vuole un procuratore, ma per un eurodeputato, che è equiparato a un deputato nazionale, non basta neanche un intervento di un magistrato, occorre il consenso dell'assemblea di cui è membro".