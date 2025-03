Romano Prodi, insulti ai giornalisti italiani e risate con quelli cinesi

Ma in fondo non è nulla di nuovo. Da anni l'ex presidente del Consiglio intrattiene rapporti con la Cina . Lo dimostra un fatto curioso. Quando la Fondazione Agnelli ha deciso di investire a Pechino, Prodi ha fatto da sherpa. E così si è portato a casa una cattedra nella prestigiosa università Agnelli Chair of Italian Culture, gestita dal China-Europe philanthropy innovation research center dell’Università di Pechino, in collaborazione con il TOChina Hub dell’ Università di Torino .

Come andata davvero tra Romano Prodi e Lavinia Orefici? Sabato il Professore ha affrontato in malo modo la giornalista d...

Un Prodi diversi, quindi, rispetto a quello visto durante l'intervista dell'inviata di Quarta Repubblica. Per la cronista di Mediaset nessun sorriso. "Ho visto Prodi trattare in maniera indegna e volgare una giornalista che ha fatto una domanda, eh. Non sempre possono essere fatte domande che piacciono, a me quante volte fanno domande puntute? Uno risponde, non manda a quel Paese. C’è un po’ di nervosismo, li capisco, perché sono divisi su tutto", ha commentato il segretario della Lega Matteo Salvini.