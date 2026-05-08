Romano Prodi, l'incontro del 16 maggio che fa tremare il Pd

Nella galassia del centro che guarda a sinistra, qualcosa torna a muoversi. La data cerchiata in rosso è il 16 maggio all’Auditorium Antonianum di Roma, quando, nella sala a due passi da San Giovanni Laterano, si ritroverà gran parte del mondo ex popolare, cattolico democratico. Lontani dalla destra, ma scomodi anche dentro il Pd. Sono quelli che, una volta, erano nella Margherita, molti nell’Ulivo, alcuni nel Pd, tanti, poi, persi per strada. Il titolo dell’iniziativa è “Costruire Comunità” (sottotitolo: «Visioni condivise e pratiche territoriali per il futuro della democrazia») ed è un seguito ideale dell’appuntamento di un anno fa a Milano, a cui poi sono seguite altre iniziative. A rendere l’iniziativa qualcosa di più rispetto alle tante che si susseguono da mesi è, però, l’ospite annunciato e confermato: Romano Prodi. Ma interessante sono anche le sigle che la promuovono. L’iniziativa nasce da Paolo Ciani, deputato eletto nelle liste del Pd, ma sotto la sigla di Demos, realtà vicina alla Comunità di Sant’Egidio, e da Graziano Delrio, deputato del Pd, che di recente ha creato l’associazione Comunità democratica. Tra i promotori compaiono poi alcune realtà territoriali che si muovono sempre nell’ambito del cattolicesimo democratico: Basilicata Comune, la lista creata da Angelo Chiorazzo per le passate elezioni regionali, Campo Base, lista sempre di area cattolica che ha eletto quattro consiglieri nelle elezioni della provincia di Trento, e infine PER, associazione campana fondata nel 2020 da Nicola Campanile, già responsabile regionale dell’Azione Cattolica, uno dei principali animatori della cosiddetta Rete Trieste, network nato dopo la 50esima Settimana sociale della Chiesa italiana, a cui aderiscono mille amministratori locali di ogni parte d’Italia. E sempre Campanile è tra i promotori della Rete Civica Solidale nazionale, esperienza che raduna movimenti politici e civici di ispirazione cristiana e sociale. Alle ultime regionali Campanile si era presentato da solo.

Romano Prodi, il vero piano: l'uomo con cui si vuole vendicare contro Schlein Trent'anni fa, nell'aprile 1996, Romano Prodi portava per la prima volta gli ex comunisti a Palazzo Chigi. E ogg...

In sintesi, è un raduno che prova a chiamare a raccolta quel mondo cattolico - fatto di associazioni, movimenti, esperienze di liste territoriali - che una volta si riconosceva nella Margherita o nell’Ulivo, ma ora fatica a trovare un riferimento. «Costruire comunità forti e capaci di cooperare può rivelarsi lo strumento più efficace per combattere le malattie della guerra, le crisi energetiche e democratiche in cui siamo immersi», si legge nell’invito arrivato agli aderenti delle varie sigle promotrici. I temi che fanno da collante a questo ritrovo sono da una parte la pace (si parla di «un’Europa più unita e capace di contribuire alla pace») dall’altra l’ambiente (l’altra prospettiva citata è quella di «potenziare le energie rinnovabili e la loro produzione per autoconsumo», «non possiamo dipendere da combustibili fossili importati: dobbiamo potenziare la nostra produzione interna di energia pulita e accessibile»).

Romano Prodi, il nipote Luca si candida a Bologna: sfida a Pd e Lepore Una "sfida" tutta in famiglia. Luca Prodi, nipote 60enne dell'ex presidente del Consiglio Romano Prodi - f...