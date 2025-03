Ventotene, la manifestazione della sinistra? Un flop totale: "Descrivi il disagio"

La sinistra in processione per Ventotene. All'appello non manca nessuno. Ci sono Federico Fornaro - quello che si è messo a piangere in Aula perché Giorgia Meloni ha osato attaccare la bibbia del Pd -, Laura Boldrini, Angelo Bonelli, Nicola Fratoianni e qualche altro compagno. L'iniziativa è di quelle importanti: riappropriarsi del Manifesto di Ventotene. Come se qualcuno glielo avesse strappato dalla mani. Ma il risultato è piuttosto grottesco. Più che una manifestazione di piazza assomiglia a un rosario.

"Viva il Manifesto di Ventotene", è il grido di Laura Boldrini scandido a mo di preghiera. Ma i suoi compagni non appaiono troppo entusiasti. E allora una voce fuori campo richiama tutti all'ordine: "Ancora!". "Viva il manifesto di Ventotene", gli fa eco qualcuno. Mentre Federico Fornaro e Angelo Bonelli confabulano tra loro. Infine, uno dei presenti detto col dito della mano lo slogan da incidere nella memoria degli italiani: "Riappropriamoci del Manifesto di Ventotene".